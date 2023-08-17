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Пока рано говорить о продлении ограничений на агроимпорт из Украины, - Еврокомиссия

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Четверг 17 августа 2023 15:35
Пока рано говорить о продлении ограничений на агроимпорт из Украины, - Еврокомиссия Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Рано поднимать вопрос о необходимости продления превентивных мер против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Балаш Уйвари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Сейчас любые призывы к продолжению превентивных мер после 15 сентября, с нашей точки зрения, являются преждевременными. Мы считаем, что надо дать время платформе для работы", - заявил Уйвари.

Спикер отметил, что специальная координационная платформа, которая включает Украину и другие страны-соседи, а также Молдову, провела сегодня, 17 августа, шестую встречу, итоги которой станут известны уже вскоре.

Уйвари добавил, что в рамках работы платформы удалось достичь "хороших начальных результатов", начиная от углубления доверия и обмена информацией, а также заканчивая разработкой и реализацией конкретных мероприятий для устранения логистических узких мест и увеличения пропускной способности через Дунайский маршрут и Балтийские или Адриатический коридоры.

Ограничения импорта украинской агропродукции

В апреле Польша заявила о запрете ввоза продовольствия из Украины, несмотря на решение ЕС о свободном доступе продукции из Украины во время войны. Через некоторое время Еврокомиссия согласовала запрет импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в вышеупомянутую страну, а также Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию.

Запрет действует до 15 сентября. Однако Польша настаивает на продлении как минимум до конца 2023 года.

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