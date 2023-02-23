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Напряжение безумное, Россия пытается сбить количество голосов, - Кулеба о резолюции ООН

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Четверг 23 февраля 2023 17:58
Напряжение безумное, Россия пытается сбить количество голосов, - Кулеба о резолюции ООН Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация делает все возможное, чтобы завалить голосование за украинскую резолюцию на сегодняшнем заседании Генассамблеи ООН.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Беларусь, как отметил министр, также пытается подыграть своему союзнику, в связи с чем внесла свои поправки в резолюцию.

"Напряжение безумное. Россия делает все, чтобы сбить количество голосов и завалить резолюцию. Беларусь ей решила подыграть и от фактически российского имени внесла свои поправки в резолюцию. Большое напряжение, но работаем с каждой страной, потому что каждый голос одинаково важен", - пояснил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня началось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором состоится голосование за украинскую формулу мира.

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