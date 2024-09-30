В конце сентября в Киеве зафиксировали еще три температурных рекорда

По данным климатологов, минимальная температура воздуха 27 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 2015 превышено на 1,9 градусов.

Минимальная температура воздуха 28 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась до 17,5 градусов. Предыдущее рекордное значение 1927 превышено на 1,0 градусов. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,1 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1927 года на 2,0 градуса, а климатическую норму - на 9,9 градуса.

По данным обсерватории, всего за месяц установлено 11 температурных рекордов.

Температурные рекорды

Сентябрь в Киеве начался с температурных рекордов. В частности, день 3 сентября стал самым теплым днем истории наблюдений. Среднесуточная температура воздуха 3 сентября в столице достигла 24,5 градуса тепла.

Также температурные рекорды фиксировались в середине сентября 14, 15, 16 и 17 сентября.

Напомним, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.