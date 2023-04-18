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Направляют под Угледар. В Мариуполе фиксируют переброску танков россиян, - советник мэра

Иллюстративное фото: в Мариуполе фиксируют переброску танков россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Мариуполе россияне перемещают свои танки в направлении Новоазовска, который находится восточнее. Вероятно, враг хочет усилиться под Угледаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариупола Петра Андрющенко в Telegram.

"Возвращаясь к танкам на улицах Мариуполя. Фиксируем очередное обратное движение танков. С направления Мангуша через центр города в направлении Новоазовска. Очередное усиление на Угледарское направление", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что украинские защитники держат оборону Угледара.

Также мы писали, что, по данным Андрющенка, еще на прошлой неделе россияне перебросили часть техники из-под Угледара в сторону Донецка и Бахмута.

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Российская ФедерацияМариупольДонецкая областьВугледарВоенная техникаВойна России против Украины