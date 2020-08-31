У напрямку аеропорту Багдада запустили ракети

Дві ракети "Катюша" впали недалеко від аеропорту Багдада в неділю. Як заявили іракські військові, жертв і постраждалих немає.

Про це пише Reuters.

Відзначається, що це третій подібний напад на вразливі об'єкти в столиці Іраку на цьому тижні.

У суботу під ракетний обстріл потрапила "зелена зона" Багдада, в якій знаходяться урядові будівлі і іноземні представництва, а в четвер там впали ще три ракети. В результаті цих атак також не було жертв.

Вашингтон звинувачує в таких атаках підтримувані Іраном групи бойовиків. Іран не став прямо коментувати інциденти.

Раніше повідомлялося, що три ракети були запущені з західного передмістя Багдада в ніч на п'ятницю в напрямку "зеленої зони".

Нагадаємо, в кінці липня міжнародний аеропорт Багдада піддався ракетному обстрілу, на його територію впали дві ракети типу "Катюша".