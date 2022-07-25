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Обстріли Донецької області: за добу окупанти поранили 8 мирних жителів

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Донецьк, Понеділок 25 липня 2022 08:31
Обстріли Донецької області: за добу окупанти поранили 8 мирних жителів Фото: російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу ворог поранив 8 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донбасу: 3 в Павлівці, 1 в Бахмуті, 1 в Галицинівці, 1 в Новомиколайлівці, 1 в Южному і 1 в Сіверському", - розповів він.

Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення ворожі війська вбили в Донецькій області 639 осіб, ще 1660 отримали поранення. Цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія з використанням ракет, РСЗВ і ствольної артилерії атакувала Дніпропетровську область, вдарили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

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