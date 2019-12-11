"Наполі" оголосив про призначення нового головного тренера

Новим головним тренером "Наполі" став Дженнаро Гаттузо. Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Умови співпраці неаполітанців з 41-річним фахівцем поки не відомі.

Він змінив на цій посаді Карло Анчелотті, про звільнення якого було оголошено після того, як команда обіграла "Генк" (4:0) в Лізі чемпіонів і пробилася в 1/8 фіналу турніру.

Останнім клубом місцем роботи Гаттузо був "Мілан", який він тренував з 2017 по 2019 рік. Після закінчення сезону 2018/19 тренер подав у відставку, оскільки клуб не пробився в Лігу чемпіонів, фінішувавши на 5 місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Дженнаро також раніше тренував "Сьон", "Палермо", ОФІ і "Пізу".

"Наполі" на даний момент, набравши 21 очко, займає сьоме місце в турнірній таблиці італійської Серії А.