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"Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в 1/4 фіналу Ліги Європи

Новини » Спорт    12.04.2019 - 00:03
"Арсенал" з комфортним рахунком переміг "Наполі" в 1/4 фіналу Ліги Європи
Фото: Лондонці роблять вагому заявку на вихід у півфінал турніру (twitter.com/Arsenal)

Італійці не проявили себе в Англії

Зустріч між "Арсеналом" і "Наполі", що проходила на "Емірейтс" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи, завершилася перемогою господарів з рахунком 2: 0.

Обидва м'ячі в грі були забиті в першому таймі. На 15 хвилині прицільно пробив у кут воріт хавбек лондонського клубу Аарон Ремсі. Другий гол у ворота своєї команди забив захисник неаполітанців Каліду Кулібалі. Після удару Лукаса Торрейри на 25 хвилині м'яч влучив у ногу сенегальцю, змінив напрямок свого польоту і влетів в сітку воріт.

На початку другого тайму Лоренцо Інсіньє забив гол, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

Поєдинок у відповідь команди зіграють рівно через тиждень на "Сан-Паоло".

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