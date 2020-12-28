Наплив відпочивальників: в Австрії зачиняють гірськолижні курорти

В Австрії деякі гірськолижні курорти припиняють роботу. Причиною тому є великий наплив відпочивальників.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зокрема, зачинили долину Боденталь у австрійській федеральній землі Каринтія. Також зачинені траси на курорті Земмерінг в Нижній Австрії, що розташований приблизно у ста кілометрах від Відня.
Велика кількість людей та неможливість дотримання соцдистанції спостерігаються на курортах Хінтерстодер, Вурцеральм і Касберг у Верхній Австрії.
В зв'язку з цим місцева влада і адміністрація курортів почала запроваджувати обмеження на відвідування.
Нагадаємо, австрійська влада заборонила святкування Нового року в рамках посилення коронавірусних правил.
Раніше канцлер Австрії Себастьян Курц заявляв, що в країні з 26 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року буде діяти третій жорсткий карантин, щоб стримати поширення пандемії COVID-19 у святкові дні.