НАЗК запустило Єдиний реєстр корупціонерів

Завірену довідку з реєстру щодо себе може отримати і фізична особа

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) создало и запустило Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом РБК-Украина сообщил председатель НАПК Александр Мангул.

Так, реестр начал работу с 4 февраля.

"Реестр коррупционеров начал работу с 4 февраля. За это время было отработано 187 запросов", - уточнил он.

В реестре предусмотрена функций получения справки юридическим лицам, которые участвуют в публичных закупках. Ранее такие справки выдавало Министерство юстиции.

В реестр коррупционеров попадает информация из судебного реестра касательно решений, вступивших в силу, после рассмотрения всеми инстанциями.

Также он наполняется информацией от кадровых служб предприятий и государственных органов о дисциплинарных взысканиях.

Заверенную справку из реестра касательно себя может получить и физическое лицо. Затребовать информацию могут государственные органы в рамках спецпроверки перед назначением на должность и правоохранительные органы.

Получить выписку из реестра можно бесплатно онлайн на сайте НАПК.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте прошлого года анонсировалось, что НАПК станет держателем реестра коррупционеров через месяц-два.

Напомним, нацагентство заявило о намерении создать отдельный государственный реестр чиновников, совершивших коррупционные деяния, еще в ноябре 2016 года.

Добавим, в январе НАПК получило доступ к 13 из 16 государственных реестров.