НАЗК зафіксувало неподання декларацій 12 посадовців

Обґрунтовані висновки щодо цього направили в поліцію

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки преднамеренного непредставление деклараций 12 должностными лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что агентство направило обоснованные выводы относительно этого в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для осуществления досудебного расследования.

НАПК сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы, о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получения, чиновники декларации не подали.

Среди лиц, которые не придерживались требований закона, три депутата местных советов, пять должностных лиц органов Нацполиции, а также должностные лица территориальных органов ГСЧС, ГФС и Пенсионного фонда.

Сообщается, что большинство нарушений касаются непредставления декларации теми, кто прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Ответственность за умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации уполномоченым на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренная статьей 366-1(Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

РБК-Украина писало, что НАПК внесло предписание мэру Одессы Генадию Труханову.

Ранее сообщалось, что НАПК не может устанавливать признаки незаконного обогащения в 500 декларациях из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.