НАЗК внесло припис Труханову

Фото: Генадій Труханов (РБК-Україна)

Труханову внесли припис через ненадання директором юридичного департаменту мерії копій реєстраційних справ господарських товариств

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис меру Одеси Генадію Труханову. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Труханову внесли припис через ненадання директором юридичного департаменту Одеської міської ради Інною Поповською на запит НАЗК копій реєстраційних справ господарських товариств.

Також НАЗК внесло припис секретарю Покровської сільської ради Бахмутського району Донецької області Марії Ладик щодо усунення порушень вимог частини першої статті 54 Закону України "Про запобігання корупції" (незаконного одержання Покровською сільською радою безоплатно послуг від фізичної особи у вигляді представництва інтересів Покровської сільської ради у судах).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило топ-перелік виявлених ознак порушень антикорупційного законодавства за грудень минулого року.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК у минулому році направило до правоохоронних органів 253 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних правопорушень у деклараціях.