НАЗК виявило порушення в деклараціях двох мерів і члена ВККС

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у документах чотирьох чиновників. Про це повідомляє пресс-служба НАЗК.

Наголошується, що недостовірну інформацію в деклараціях подали: Бахмутський міський голова Олексій Рева, міський голова міста Конотоп Артем Семеніхін, заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Марченко та Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Володимир Бутенко.

Олексій Рева в декларації за 2016 рік не вказав відомості про фінансові зобов'язання, що виникли у його дружини на користь ТОВ "ВКП "ДЕМИ" та ПП "ТПК" на загальну суму майже 63 млн гривень.

Артем Семеніхін в декларації за 2016 не задекларував причіп і відомості про оренду житлового будинку, а також не вказав відомості про наявність у нього корпоративних прав та заборгованості за фінансовими зобов'язаннями, які виникли внаслідок непогашення ним заборгованості за кредитним договором. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації голови становить понад 1,7 млн гривень.

Також встановлено, що Владислав Марченко в декларації за 2016 не задекларував земельну ділянку і прогулянкове судно Kolibri KM 450D. А також недостовірно вказав відомості про автомобіль і розмір отриманих ним і дружиною доходів. Всього встановлено декларування недостовірних відомостей на суму майже 800 тис. гривень.

За результатами перевірки декларації Володимира Бутенка за 2016 було встановлено, що чиновник не задекларував земельну ділянку, яка належить дружині. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації становить понад 400 тис. гривень.

НАЗК ухвалило рішення про направлення обґрунтованих висновків щодо ознак кримінального злочину в Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАПК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях нардепа Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро.