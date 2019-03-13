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НАЗК зафіксувало неподання декларацій 12 посадовців

Новини » Політика    13.03.2019 - 09:54
НАЗК зафіксувало неподання декларацій 12 посадовців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обґрунтовані висновки щодо цього направили в поліцію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки умисного неподання декларацій 12 посадовими особами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК

Зазначається, що агентство направило обґрунтовані висновки щодо цього до територіальних органів Нацполіції та прокуратури для здійснення досудового розслідування.

НАЗК повідомляло посадовцям, щодо яких затвердженні обґрунтовані висновки, про необхідність подати  декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

Серед осіб, що не дотримались вимог закону, три депутати місцевих рад, п'ять посадовців органів Нацполіції, а також службові особи територіальних органів ДСНС, ДФС та Пенсійного фонду.

Повідомляється, що більшість порушень стосуються неподання декларації особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1(Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

РБК-Україна писало, що НАЗК внесло припис меру Одеси Генадію Труханову. 

Раніше повідомлялося, що НАЗК не може встановлювати ознаки незаконного збагачення в 500 деклараціях через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення.

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