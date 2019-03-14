НАЗК виявило порушення у звітах семи політпартій

Звіти подавалися за ІV квартал 2018 року

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах семи политических партий за IV квартал 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК

Как отмечается, всего агентство утвердило 110 заключений по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

По результатам анализа выявлены нарушения в отчетах семи политических партий: "Европейская либеральная партия", "Партия заробитчан Украины", "Новая демократия", "Демократическая партия венгров Украины", "Республика", "Сам за себя", "Дело".

Выводы относительно этих политических партий содержат информацию о нарушении порядка представления отчета политической партии, за что предусмотрена ответственность по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сообщается, что всего за IV квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательств финансового характера.

РБК-Украина писало, что НАПК выявило признаки умышленного непредставления деклараций 12 должностными лицами.

Ранее сообщалось, что НААК в ходе полных проверок деклараций выявило недостоверные сведения на 8,6 млрд грн