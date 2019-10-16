НАЗК виявило порушення в декларації першого заступника глави Мінкульт

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у декларації першого заступника глави Міністерства культури Світлани Фоменко на суму понад 1,4 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що Фоменко вказала недостовірні відомості у декларації 2015 року.

"Фоменко Світлана вказала недостовірні відомості про здобутий чоловіком дохід у вигляді заробітної плати. Крім того, не задекларувала автомобіль, машиномісце і не вказала відомості про корпоративні права, які належать чоловіку на праві власності, а також отриманий ним дохід від надання майна в оренду. Загалом виявлено порушень на суму понад 1,4 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також в НАПК виявили порушення у декларації одного з керівників "Укренерго" Марини Безрукової, яка вказала недостовірні відомості у деклараціях 2016 і 2017 років на загальну суму понад 3,2 млн грн і 2,8 млн грн відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК передало в суд адміністративний протокол стосовно екс-народного депутата 8-го скликання Юрія Солов'я. Він у декларації 2017 року вказав недостовірні відомості на загальну суму 230 тис. грн.

Також РБК-Україна писало, що НАЗК затвердив результати повних перевірок 46 декларацій. Серед них - 14 декларацій народних депутатів.