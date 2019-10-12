НАЗК затвердило результати повних перевірок 46 декларацій

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Серед них - 14 декларацій народних депутатів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило 46 рішень про результати повних перевірок декларацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Загалом з початку 2019 року Національне агентство затвердило 1474 результатів повних перевірок декларацій, з яких 989 були відібрані автоматичною Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК).

Перевірки 24 із затверджених на цьому засіданні декларацій були розпочаті за результатами відбору системою ЛАК. Повні перевірки 10 із цих декларацій розпочаті за повідомленнями від викривачів: факти підтвердились у п’яти випадках.

Ще дев'ять декларацій були перевірені за повідомленнями від правоохоронних органів: наведені факти підтвердились у чотирьох випадках. Перевірки трьох декларацій були розпочаті на підставі ст. 50 Закону України "Про запобігання корупції".

Зокрема, прийняті рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих нардепами Олександром Фельдманом, Максимом Єфімовим, Олексієм Савченком, Олегом Авер’яновим та іншими, а також перевірки декларації першого заступника Міністра економічного розвитку та торгівлі України за 2017 рік Максима Нефьодова та інших.

Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адмінпротокол стосовно Міністра фінансів України Оксани Маркарової.

РБК-Україна писало, що НАЗК відкрило доступ до декларацій військових прокурорів в публічній частині реєстру.