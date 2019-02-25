НАЗК виявила в деклараціях недостовірні відомості майже на 10 млрд грн

Агентство надсилає документи в НАБУ, поліцію, ДБР та прокуратуру

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе полных проверок деклараций выявило недостоверные сведения на 8,6 млрд грн. Об этом глава НАПК Александр Мангул сказал в интервью РБК-Украина.

При этом Мангул выразил сожаление, что агентство не владеет информацией о вынесенных судебных решениях по этим делам.

Глава агентства сообщил, что в 2018 году НАПК провело 472 полных проверки деклараций, в 2017 году 143 полных проверки, после чего было направлено 104 обоснованных вывода о признаках уголовного правонарушения.

"Это значит, что в каждой шестой декларации НАПК выявляло признаки уголовного правонарушения", - добавил он.

Мангул рассказал, что агентство отправляет материалы не только в НАБУ, но и в Национальную полицию, ГБР, органы прокуратуры.

"Бывали случаи, что после направления обоснованных выводов уголовные производства в ЕРДР не регистрировались. Причем вначале это было очень часто. На сегодня таких случаев гораздо меньше", - рассказал глава НАПК.

Как сообщало РБК-Украина, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд 15 админпротоколов по фактам нарушений установленных законом сроков представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.