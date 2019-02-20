До суду направлено 15 протоколів про порушення в деклараціях чиновників

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Зокрема, НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо Наталії Богатирьової

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 15 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом термінів подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

За результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій НАЗК склало та направило до суду два адмінпротоколи стосовно Наталії Богатирьової, головного консультанта секретаріату депутатської фракції Партії регіонів у Верховній раді України (декларації за 2016 та 2017 роки).

Крім цього, несвоєчасно подали декларації за 2017 рік четверо депутатів Білогородської сільської ради, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, а також колишні посадовці прокуратури Одеської області та Київської митниці ДФС України.

"НАЗК встановило, що несвоєчасно подав 2 декларації та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Іван Рудяк. Він несвоєчасно подав декларацію після звільнення з посади головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями громадян апарату Київської обласної держаної адміністрації (за 2016 рік), а також декларацію перед звільненням з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області. Крім цього, у зв’язку з придбанням у серпні 2018 року автомобіля KIA SORENTO 2015 року випуску (625 000 грн) колишній голова несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, посадовець Управління Державної міграційної служби України у Волинській області Тетяна Гіль не повідомила Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані після продажу автомобіля LEXUS GX 460 за 620 тис. грн, а також після придбання автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 за таку саму вартість.

"Прокурор Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Євгенія Жук несвоєчасно повідомила Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням у жовтні 2017 року майна у вигляді частини житлового будинку на суму 83 тис. 505 грн", - додали у відомстві.

Відповідальність за ці правопорушення передбачена частинами 1 та 2 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою накладення штрафу від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій 84 народних депутатів України.

Також НАЗК виявило недостовірні відомості у деклараціях 5 посадовців.