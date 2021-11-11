ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Голос" закликав НАЗК відновити держфінансування партії згідно з законом

Новость на русском →
Київ, Четвер 11 листопада 2021 09:38
"Голос" закликав НАЗК відновити держфінансування партії згідно з законом Фото: лідер партії "Голос" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Артем Горовенко

Партія "Голос" закликала керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) припинити чергові спроби позбавити партію фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії у Facebook.

Крім того, "Голос" розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію. Оскільки серед парламентських партій лише "Голос" не отримав фінансування за 4 квартал.

"Партія "Голос" завжди послідовно і ефективно відстоювала розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні. "Голос" ініціював та підтримував законопроекти, спрямовані на розвиток та захист НАБУ, НАЗК, ВАКС та САП, виступав головним парламентським драйвером судової реформи", - йдеться в заяві.

Як відомо, у січні 2021 року НАЗК вже позбавляло партію державного фінансування. Тоді у судовому порядку "Голос" відновив фінансування.

"Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування "Голосу". У разі тиску з боку третіх осіб, що примушують НАЗК до протиправних дій, вимагаємо повідомити суспільству прізвища та посади цих осіб", - резюмували в партії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Партія Голос Кіра Рудик
NEWS
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
DAILY
Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради