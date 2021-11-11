"Голос" закликав НАЗК відновити держфінансування партії згідно з законом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії у Facebook .

Крім того, "Голос" розцінює дії НАЗК, направлені на призупинення державного фінансування політсили, як політичний тиск на опозицію. Оскільки серед парламентських партій лише "Голос" не отримав фінансування за 4 квартал.

"Партія "Голос" завжди послідовно і ефективно відстоювала розвиток антикорупційної інфраструктури в Україні. "Голос" ініціював та підтримував законопроекти, спрямовані на розвиток та захист НАБУ, НАЗК, ВАКС та САП, виступав головним парламентським драйвером судової реформи", - йдеться в заяві.

Як відомо, у січні 2021 року НАЗК вже позбавляло партію державного фінансування. Тоді у судовому порядку "Голос" відновив фінансування.

"Ми закликаємо керівництво НАЗК припинити ігнорувати вимоги законів України і повернути державне фінансування "Голосу". У разі тиску з боку третіх осіб, що примушують НАЗК до протиправних дій, вимагаємо повідомити суспільству прізвища та посади цих осіб", - резюмували в партії.