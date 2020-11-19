НАЗК внесло відомості про 602 осіб до реєстру корупціонерів у жовтні

Протягом жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 602 осіб до Реєстру корупціонерів. Такі дані внесені за результатами опрацювання 1072 судових рішень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

До реєстру внесли дані про 87 осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності; 503 осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, та 12 осіб, на яких накладено дисциплінарні стягнення за корупційні правопорушення. Деяких уже притягували до відповідальності декілька разів.

До кримінальної відповідальності минулого місяця притягнули:

6 депутатів місцевих рад,

7 працівників юридичних осіб приватного права (приватних компаній),

6 працівників юридичних осіб публічного права (державних компаній).

"Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання хабаря (57 разів) та отримання хабаря (12 разів)", - сказано у повідомленні.

До адміністративної відповідальності притягнули:

252 депутатів місцевих рад;

23 посадовців органів місцевого самоврядування;

21 працівника Національної поліції.

Вказано, що більшість випадків притягнення (479) сталися через несвоєчасне декларування.

Загалом з початку року до Реєстру корупціонерів внесено відомості про 4217 порушників.

Нагадаємо, станом на кінець липня НАЗК внесло до реєстру корупціонерів 2018 осіб. Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляли працівники Державної кримінально-виконавчої служби та Нацполіції.

Як писало РБК-Україна, у "Слузі народу" відреагували на ідею президента Володимира Зеленського про пожиттєве позбавлення волі для корупціонерів. Заступник глави антикорупційного комітету ВР Галина Янченко назвала цю пропозицію "важливим меседжем".