НАЗК внесло припис Труханову

Труханову внесли припис через ненадання директором юридичного департаменту мерії копій реєстраційних справ господарських товариств

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание мэру Одессы Генадию Труханову. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

Труханову внесли предписание из-за непредоставления директором юридического департамента Одесского городского совета Инной Поповскою на запрос НАПК копий регистрационных дел хозяйственных обществ.

Также НАПК внесло предписание секретарю Покровской сельской рады Бахмутского района Донецкой области Марии Ладик по устранению нарушений требований части первой статьи 54 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (незаконного получения Покровской сельским советом безвозмездно услуг от физического лица в виде представительства интересов Покровской сельской рады в судах)

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало топ-перечень выявленных признаков нарушений антикоррупционного законодательства за декабрь прошлого года.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК в прошлом году направило в правоохранительные органы 253 обоснованные выводы о выявлении признаков уголовных правонарушений в декларациях.