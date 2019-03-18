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НАЗК внесло припис міністру Жданову

Новини » Суспільство    18.03.2019 - 14:57
НАЗК внесло припис міністру Жданову
Фото: Ігор Жданов (facebook com zhdanovihor)

Також НАЗК внесло припис в.о. голови ДФС Олександру Власову

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів міністру молоді та спорту України Ігорю Жданову, в.о. голови ДФС Олександру Власову, рівненському міському голові Володимиру Хомку та начальнику управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктору Іськіву. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Жданову внесли припис стосовно державного секретаря Міністерства молоді та спорту України Олега Немчинова, який не вжив належних заходів для врегулювання потенційного конфлікту інтересів у директора ДУ Західний ЦОП Олега Вегнера.

Також внесено припис в.о. голови ДФС України Олександру Власову стосовно посадових осіб ДФС України, які допустили виникнення потенційного конфлікту інтересів у діяльності першого заступника начальника ГУ ДФС у Черкаській області Миколи Гріднєва.

Внесено припис Рівненському міському голові Володимиру Хомку стосовно начальника управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктора Іськіва.

"Крім того, внесено припис начальнику управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради Віктору Іськіву стосовно головного лікаря комунального некомерційного підприємства "Міська стоматологічна поліклініка" Рівненської міської ради Михайла Басюка, який вчасно не повідомив управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про запобігання корупції", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, Національне агенство з питань запобігання корупції вносило припис меру Одеси Генадію Труханову.

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