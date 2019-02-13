НАЗК внесло припис Гриневич та Кубіву

Гриневич внесли припис стосовно голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов министру образования и науки Украины Лилии Гриневич, первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву и еще председателям районного, городского и поселкового советов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

В пресс-службе отметили, что Гриневич внесли предписание в отношении председателя Комитета по физическому воспитанию и спорта МОН, который не принял мер для урегулирования конфликта интересов в Юрия Кана, бывшего начальника Херсонского областного отделения Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН в прямом подчинении которого находилась его жена.

Кубиву внесли предписание в отношении Екатерины Охотничьей, которая, исполняя обязанности директора ГП "Институт подготовки кадров промышленности", не сообщила о наличии конфликта интересов в связи с совместной работой с матерью.

НАПК внесло предписание председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, который нарушил закон Украины "О предотвращении коррупции".

Также внесено предписание председателю Подгаецкой районного совета Тернопольской области Ирине Баран, Каховском городскому голове, руководителю исполнительного комитета Каховского городского совета Херсонской области Андрею Дяченко, Юрковецкому сельскому голове, который возглавляет исполнительный комитет Юрковецкого сельского совета, Анатолий Рапацкому.

Напомним, 30 октября 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже вносило предписание министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко, у которого был неурегулированный потенциальный конфликт интересов.