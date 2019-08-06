НАЗК внесло припис главі Державіаслужби

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи голові Державної авіаційної служби України Олександру Більчуку та очільнику Полтавської обласної ради Олександру Біленькому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зокрема, припис Більчуку внесено стосовно державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державної авіаційної служби України Анатолія Братуса. Вказано, що інспектор не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів.

"Вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, зумовленого участю у проведенні сертифікаційного обстеження ТОВ "Балтік Граунд Сервіс ЮА", де працював його син", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим НАЗК вимагає провести службове розслідування, а також розглянути питання щодо скасування акта сертифікаційного обстеження та, як наслідок, рішення про видачу ТОВ "Балтік Граунд Сервіс ЮА" сертифіката відповідності на вид діяльності: авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень і робіт (заправлення повітряних суден авіапаливом) у міжнародному аеропорту "Одеса".

Крім того, за результатами позапланової перевірки внесено припис голові Полтавської облради Олександру Біленькому щодо ініціювання проведення службового розслідування.

НАЗК вимагає проведення розслідування, аби виявити причини та умови, що сприяли порушенню Полтавською облрадою заборони, встановленої частиною першою статті 54 закону "Про запобігання корупції". А саме йдеться про одержання облрадою від фізичних осіб безоплатно правових послуг.

Нагадаємо, НАЗК внесло припис в.о. голови Державної служби зайнятості Валерію Ярошенко щодо директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного через конфлікт інтересів.

Як писало РБК-Україна раніше, агентство також внесло приписи головам Миколаївської та Дніпропетровської обласних рад.