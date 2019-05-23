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НАЗК знайшло конфлікт інтересів у Держслужбі зайнятості

Новини » Політика    23.05.2019 - 10:23
НАЗК знайшло конфлікт інтересів у Держслужбі зайнятості
Фото: Валерій Ярошенко (facebook.com valerii.iaroshenko.7)

НАЗК внесло припис Валерію Ярошенку

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис в.о. голови Державної служби зайнятості Валерію Ярошенку стосовно директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного черезконфлікт інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Підлісний не повідомив про конфлікт інтересів, зумовленого прямим підпорядкуванням його сина, який є працівником Сумського міського центру зайнятості.

Також внесено припис секретарю міської ради Обухівського району Київської області Тетяні Кучер.

Нагадаємо, 20 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн гривень в. о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка

РБК-Україна писало, що 17 травня прокуратура затримала групу посадових осіб на чолі в. о. голови державної служби зайнятості. Правоохоронці затримали їх за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення. Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.

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