НАЗК перевіряє голів двох облрад

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Головам облрад внесено приписи про проведення службового розслідування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло приписи головам Миколаївської та Дніпропетровської обласних рад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Так, голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко отримала припис за те, що порушила антикорупційне законодавство, не затвердивши антикорупційну програму Миколаївської обласної ради на 2018 рік та не подавши її на погодження до НАЗК.

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов отримав припис через неподання антикорупційної програми Дніпропетровської обласної ради у 2018 році з повним комплектом документів, що унеможливило її розгляд та подальше погодження НАЗК.

Стосовно обох голів облрад призначене службове розслідування з метою з'ясування причин порушення антикорупційного законодавства.

У НАЗК нагадують, що законом України "Про запобігання корупції" передбачено не тільки затвердження антикорупційної програми обласної ради, а й її погодження Агенством.

РБК-Україна писало, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протоколи про адмінправопорушення міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва та міністра освіти та науки Лілії Гриневич щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило 54 висновки за результатами аналізу звітів політичних партій за ІV квартал 2018 року.