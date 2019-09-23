НАЗК виявило порушення в декларації Гримчака

Фото: Юрій Гримчак (mtot.gov.ua)

НАЗК знайшло недостовірні відомості в декларації чиновника на суму 1 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у декларації заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака за 2016 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що Гримчак, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості про дохід у вигляді заробітної плати та не вказав відомості про фінансові зобов'язання дружини перед ТОВ "ОТП Факторинг Україна".

"Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 становить понад 1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК також повідомили, що недостовірну інформацію в деклараціях подали народний депутат України Петро Сабашук, суддя Ірпінського міського суду Київської області Дмитро Чернов, голова Чутівської районної ради Полтавської області Володимир Филенко, колишній перший заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Геннадій Дмитренко, голова Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області Гліб Пригунов.

Наголошується, що Дмитро Чернов, подаючи декларацію за 2017, зазначив недостовірні відомості про квартирі і гаражі, а також не задекларував дохід у вигляді соціальних виплат, отриманий дружиною. Загалом виявлено порушень на суму понад 1,2 млн гривень.

У НАЗК повідомляють, що Володимир Филенко зазначив недостовірні відомості про розмір доходу, отриманого дружиною від надання майна в оренду. Крім того, не задекларував ряд земельних ділянок та нежитлове приміщення, автомобіль і причепи. Загалом виявлено порушень на суму понад 2,3 млн гривень.

"Геннадій Дмитренко, подаючи декларацію за 2015 рік, недостовірно вказав відомості про житловий будинок, що належить йому на праві власності, а також про розмір отриманих ним доходів. Загалом виявлено порушень на суму майже 1,4 млн гривень", повідомили в прес-службі.

Також повідомляється, що Гліб Пригунов у декларації за 2017 зазначив недостовірні відомості про квартиру і житловий будинок, а також недостовірно вказав розмір грошових активів, розміщених ним і дружиною на банківських рахунках. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації становить понад 740 тис. гривень.

Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального злочину будуть спрямовані в Національну поліцію.

Нагадаємо, 14 серпня Юрія Гримчака та його помічника затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

Пізніше Гримчаку та його помічникові повідомили про підозру. Правова кваліфікація - 4 ч. ст. 190 КК України (шахрайство). За даними слідства, вони нібито виступали посередниками в схемі, в якій фігурувало керівництво Генпрокуратури.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК вніс приписи головам Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Ігорю Пашку і Державного агенства резерву Павлу Котову.