НАЗК склало адмінпротоколи на трьох суддів

Протокол складенно стосовно судді Окружного адміністративного суду Києва Сергія Нагорянського

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составило админпротоколы за нарушение сроков представления деклараций в отношении трех судей, сотрудников полиции и прокуратуры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Протокол составлен в отношении судьи Окружного административного суда Киева Сергея Нагорянского. Он несвоевременно подал в Реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Также за непредставление уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены протоколы в отношении сотрудника Ирпенского отдела полиции ГУНП в Киевской области Марины Мельниченко и Сергея Белуничева, бывшего заместителя начальника Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области.

По результатам проверки декларации за 2015 год, представленной прокурором прокуратуры Харьковской области Максимом Маматовим, НАПК установило представления им недостоверных сведений о стоимости земельного участка и жилого дома, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 238 тыс. гривен.

Кроме того, за несвоевременное представление ежегодной декларации по 2017 год составлены протоколы в отношении судей Ровенского окружного административного суда Оксаны Дударь и Хозяйственного суда Черниговской области Вячеслава Шморгуна, а также должностного лица ГУ ДФС в Киевской области Кристины Титенок.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы, составленные в отношении проректора КПИ и еще двух должностных лиц за нарушение законодательных требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.