НАЗК направило до суду 16 протоколів стосовно проректора КПІ

Фото: проректор КПІ Петро Ковальов (rada.kpi.ua)

Нацагентство направило ще 18 протоколів стосовно 2 посадовців навчальних закладів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи, складені стосовно проректора КПІ та ще двох посадовців за порушення законодавчих вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Вказано, що порушення виявили під час перевірок за повідомленнями юридичних осіб та фізичних осіб-викривачів.

"Складено 16 протоколів стосовно проректора Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського" з адміністративно-господарської роботи Петра Ковальова. Встановлено, що проректор у 2017-2018 роках, не повідомивши ректора університету про наявність у нього реального конфлікту інтересів, уклав 8 договорів підряду на загальну суму понад 634 тис. гривень з ТОВ "Спецбудмонтаж-3", керівником якого на момент підписання договорів був його рідний брат", - сказано у повідомленні.

Крім того, ще 16 протоколів складено стосовно директора відокремленого підрозділу "Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету" Надії Жмуренко. Вона неодноразово видавала накази про встановлення премій та надбавок працівникам технікуму, в тому числі і своєму чоловіку, не повідомивши університет про наявність у неї реального конфлікту інтересів.

Також направлено до суду 2 протоколи стосовно в.о. завідувача кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії імені П.І. Чайковського Володимира Рожка. Посадовець не повідомив Міністерство культури про наявний реальний конфлікт інтересів та підписав наказ про прийняття на роботу своєї близької особи (невістки).

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 14 протоколів за надання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях і несвоєчасне повідомлення про зміни в майновому стані щодо в.о. глави Фонду держмайна Віталія Трубарова і глави Державної комісії України по запасах корисних копалин Георгія Рудька.

Як писало РБК-Україна раніше, агентство внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону "Про запобігання корупції" міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку та в.о. глави Державної служби лікарських засобів і контролю за наркотиками Роману Ісаєнку.