НАЗК розподілило кошти з бюджету на фінансування партій у I кварталі 2019

Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій

Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило средства из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в первом квартале этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Указано, что общая сумма государственного финансирования на 2019 год, которая будет распределена между партиями, составляет 565 680 500, 00 гривен.

Бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий:

"Народный фронт" - 36 363 350,00 гривен;

"Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" - 35 841 525,00 гривен;

"Оппозиционный блок" - 15 489 725,00 гривен;

Радикальная партия Олега Ляшко - 12231 425,00 гривен;

"ВО "Батькивщина"- 9329 475,00 гривен;

"Объединение "Самопомич"- 18 022 587,50 гривен и дополнительно 14 142 012,50 гривен.

Отметим, что "Самопомич" дополнительные средства получит благодаря соблюдению гендерного принципа - в формировании списков партия обеспечила присутствие не менее двух кандидатов каждого пола в каждой пятерке списка.

Напомним, ранее нацагентство распределило бюджетные средства на финансирование деятельности шести парламентских партий в 2019 году.

Как писало РБК-Украина, агентство продлило срок подачи отчетов политических партий до 11 февраля 2019 года. Отметим, ранее были проверены 276 финансовых отчетов за III квартал 2018 года, выявлены нарушения в отчетах 43 политических партий.

Добавим, комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять закон об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финподдержки политическим партиям и их финансовой отчетностью.