НАЗК розподілило кошти з бюджету на фінансування партій у I кварталі 2019

Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій
Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило средства из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в первом квартале этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Указано, что общая сумма государственного финансирования на 2019 год, которая будет распределена между партиями, составляет 565 680 500, 00 гривен.
Бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий:
Отметим, что "Самопомич" дополнительные средства получит благодаря соблюдению гендерного принципа - в формировании списков партия обеспечила присутствие не менее двух кандидатов каждого пола в каждой пятерке списка.
Напомним, ранее нацагентство распределило бюджетные средства на финансирование деятельности шести парламентских партий в 2019 году.
Как писало РБК-Украина, агентство продлило срок подачи отчетов политических партий до 11 февраля 2019 года. Отметим, ранее были проверены 276 финансовых отчетов за III квартал 2018 года, выявлены нарушения в отчетах 43 политических партий.
Добавим, комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять закон об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности за нарушения, связанные с предоставлением финподдержки политическим партиям и их финансовой отчетностью.