НАЗК перевірить закон про захист українців від колекторів на корупційні ризики

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить законопроект про захист українців від колекторів на корупційні ризики. Відповідний документ Верховна рада ухвалила за основу у першому читанні.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Вказано, що агентство провело моніторинг проектів нормативно-правових актів, який виявив, що даний закон містить ознаки корупціогенних факторів. Щодо нього отримана інформація про загрози та можливі порушення закону "Про запобігання корупції".

Вказано, що відомство надасть результати експертизи та рекомендації стосовно усунення чинників, що сприяють корупції, відповідним комітетам ВР для доопрацювання документу перед другим читанням.

Нагадаємо, у грудні минулого року парламент ухвалив відповідний законопроект № 2133 "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності" за основу, його підтримали 309 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, НАЗК також проведе експертизу законопроекту №3618 "Про ріелторську діяльність в Україні" на наявність корупційних ризиків.