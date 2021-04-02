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НАЗК перевірить правдивість декларацій членів НКРЕКП, - нардеп 

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 11:39
НАЗК перевірить правдивість декларацій членів НКРЕКП, - нардеп  Фото: Валентин Наливайченко (РБК-Украъна)
Автор: РБК-Україна

Тимчасова слідча комісія Верховної ради з вияснення причин кризи в енергетиці звернулася до Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) для перевірки декларацій членів тарифної комісії НКРЕКП.

Про це повідомив голова робочої групи ТСК, народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.

"Наразі робоча група ТСК аналізує декларації членів комісії та її очільника. Детальний звіт щодо походження задекларованого майна буде готовий найближчими днями. Паралельно ініціювали перевірку декларацій чиновників НКРЕКП в Національному агентстві з протидії та запобіганню корупції", - повідомив Наливайченко.

Зокрема ТСК перевіряє обставини отримання головою НКРЕКП додатково 1,8 млн гривень від приватної компанії "Метал-Інвест", яка раніше фігурувала в матеріалах антикорупційних розслідувань слідчої комісії.

За словами нардепа, попередній аналіз показує, що чиновники НКРЕКП виявилися ледь не найбільш високооплачуваними державними службовцями із зарплатою понад 2 млн грн на рік.

"Люди біднішають, а чиновники - і далі збагачуються у владі. Низка ЗМІ повідомила про двократне зростання заробітних плат членів НКРЕКП. Навіть є інформація, що голова комісії пан Валерій Тарасюк начебто виявився найбільш високооплачуваним чиновником в країні", - додав нардеп.

Нагадаємо, 16 березня Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Кабмін розглянути питання звільнення голови НКРЕКП та ще 3 членів комісії, чиї законні повноваження закінчилися ще в січні 2020 року.

У 2020 році на тлі корупційного скандалу довкола сімейного бізнесу Валерія Тарасюка, НАЗК уже проводило антикорупційну перевірку голови комісії.

В цілому члени НКРЕКП у 2020 році підвищили собі заробітну плату в середньому у 2 рази до 200 000 грн на місяць. На 2021 рік у бюджеті комісії планується підвищення зарплат ще на 50%.

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