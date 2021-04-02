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НАПК проверит правдивость деклараций членов НКРЭКУ, - нардеп

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 11:39
НАПК проверит правдивость деклараций членов НКРЭКУ, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Временная следственная комиссия Верховной рады с выяснения причин кризиса в энергетике обратилась в национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) для проверки деклараций членов тарифной комиссии НКРЭКУ.

Об этом сообщил председатель рабочей группы ВСК, народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Сейчас рабочая группа ВСК анализирует декларации членов комиссии и ее руководителя. Подробный отчет относительно происхождения задекларированного имущества будет готов в ближайшие дни. Параллельно инициировали проверку деклараций чиновников НКРЭКУ в Национальном агентстве по противодействию и предотвращению коррупции", - сообщил Наливайченко.

В частности ВСК проверяет обстоятельства получения председателем НКРЭКУ дополнительно 1,8 млн гривен от частной компании "Металл-Инвест", которая ранее фигурировала в материалах антикоррупционных расследований следственной комиссии.

По словам нардепа, предварительный анализ показывает, что чиновники НКРЭКУ оказались едва ли не самыми высокооплачиваемыми государственными служащими, с зарплатой более 2 млн грн в год.

"Люди беднеют, а чиновники - и дальше обогащаются во власти. Ряд СМИ сообщили о двукратном росте заработных плат членов НКРЭКУ. Даже есть информация, что глава комиссии Валерий Тарасюк якобы оказался самым высокооплачиваемым чиновником в стране", - добавил нардеп.

Напомним, 16 марта Окружной админсуд Киева обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения председателя НКРЭКУ и еще 3 членов комиссии, чьи законные полномочия закончились еще в январе 2020 года.

В 2020 году на фоне коррупционного скандала вокруг семейного бизнеса Валерия Тарасюка, НАПК уже проводило антикоррупционную проверку председателя комиссии.

В целом члены НКРЭКУ в 2020 году повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. На 2021 год в бюджете комиссии планируется повышение зарплат еще на 50%.

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