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НАБУ отримало доступ до закритої частини реєстру декларацій

Новини » Політика     28.12.2019 - 11:27
НАБУ отримало доступ до закритої частини реєстру декларацій
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детективи зможуть отримувати персональні дані реєстру

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало доступ до закритої частини реєстру електронних декларацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Повідомляється, що НАЗК спільно з "Українськими спеціальними системами" забезпечило доступ НАБУ до Єдиного державного реєстру декларацій.

"Порядок доступу НАБУ в Реєстр декларацій був затверджений спільним наказом НАЗК і НАБУ і зареєстрований в Міністерстві юстиції. Цим порядком врегульовано питання забезпечення доступу детективів НАБУ до непублічної частини Реєстр декларацій, а також питання захисту інформації при взаємодії двох антикорупційних органів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Зокрема, СБУ спільно з Національним антикорупційним бюро викрили чиновників АМПУ на розтрату понад 20 мільйонів доларів під час проведення днопоглиблювальних робіт.

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