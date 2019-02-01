НАЗК припинило перерахування коштів "Опоблоку"

НАЗК припинило перерахування коштів держбюджету на фінансування партії

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило перечисление средств госбюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок" в I квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

Сообщается, что перечисление средств политсиле из-за взаимоисключающих требований представителей партии "Оппозиционный блок" и судебного запрета.

В частности, Нацагентство приняло решение после поступления официальных обращений представителей "Оппоблока" по осуществлению перечисления средств госфинансирования и воздержания перечислений.

Отметим, что Окружной административный суд города Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о политической партии "Оппоблок".

"Решение принято до выяснения и устранения политической партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств государственного финансирования", - говорится в сообщении НАПК.

Согласно решению суда от 25 января 2019 года, сумма средств, выделенных из госбюджета на финансирование уставной деятельности партии в I квартале 2019 года, составляет 15 млн 489 тыс. 725 гривен.

На финансирование уставной деятельности партии "Оппозиционный блок" в 2019 году предусмотрено 61 млн 959 тыс. гривен.

Напомним, ранее НАПК распределило средства из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в первом квартале этого года.

Как писало РБК-Украина, агентство продлило срок подачи отчетов политических партий до 11 февраля 2019 года. Отметим, ранее были проверены 276 финансовых отчетов за III квартал 2018 года, выявлены нарушения в отчетах 43 политических партий.