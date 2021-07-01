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НАЗК вимагає від наглядової ради "Нафтогазу" звільнити Вітренка

Автор: Олександр Білоус

Національне агентство з питань запобігання корупції 1 липня направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд. У приписі НАЗК вимагає припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається в повідомленні, контракт має бути припинений як незаконний.

"Припис був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабінетом міністрів України (КМУ) до Окружного адміністративного суду міста Києва. У поясненнях КМУ вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова НАЗК Олександр Новіков 14 червня вніс Кабінету міністрів України припис щодо звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК. Кабмін оскаржив цей припис у суді.

Після цього голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд скликала позачергове засідання совета, щоб обговорити відсторонення Юрія Вітренка від виконання обов'язків голови правління компанії.

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Юрій ВітренкоНАПКНафтогаз України