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ГПУ розсекретила декларації військових прокурорів

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 16:26
ГПУ розсекретила декларації військових прокурорів
Фото: Віктор Чумак (УНІАН)

Раніше декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу

Генеральна прокуратура України розсекретила декларації військових прокурорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Повідомляється, що заступник глави ГПУ - головний військовий прокурор Віктор Чумак сьогодні скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу.

"Тепер інформація про статки військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин буде мати можливість ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, в квітні 2017 року НАЗК приховало декларації співробітників Генпрокуратури. Перед цим сайт антикорупційного агентства тиждень не працював під приводом технічних робіт. Після того, як він відновив роботу, стало відомо, що більшість держслужбовців, чиї декларації стали прихованими, є працівниками ГПУ та військових прокуратур.

У грудні 2017 року суд відмовився розсекретити електронні декларації військових прокурорів. Тоді ж стало відомо, що вони були засекречені рішенням колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

В Генпрокуратурі пояснили закриття справи проти Кузьміна Радник голови Верховної ради не подав декларацію, - НАЗК
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