НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо Тарути

Крім того, агентство направило до суду протоколи щодо двух заступників міністрів

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд админпротоколы в отношении восьми человек за несоблюдение требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, совместительству и совмещению с другими видами деятельности, получению подарков, а также невыполнение законных требований агентства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, был составлен протокол в отношении народного депутата Сергея Таруты.

"Использовал предоставленное ему право на депутатское обращение в частных интересах и с целью, не связанной с осуществлением его депутатской деятельности. Указанное содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 КУпАП", - говорится в сообщении.

Кроме того, составлен протокол в отношении первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова, который входил в состав наблюдательного совета публичного акционерного общества "Каховский завод электросварочного оборудования", созданного с целью получения прибыли, имея полномочия по управлению деятельностью общества.

"Он не принял меры по прекращению своих полномочий члена наблюдательного совета в связи с назначением на соответствующие должности в Министерстве экономического развития и торговли Украины. Такие действия свидетельствуют о совершении правонарушения, связанного с коррупцией", - отметили в нацагентстве.

Также 2 протокола составлены в отношении замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка за того, что чиновник не сообщил об имеющемся у него реальном конфликте интересов, который возник при рассмотрении обращения, в котором среди прочего поднимался вопрос, касающийся его лично (привлечение Лавренюка к дисциплинарной ответственности как заместителя министра инфраструктуры Украины) и принял решение в условиях реального конфликта интересов по результатам такого рассмотрения.

Указано, что за нарушение ограничений по поводу получения подарков составлены протоколы в отношении бывшего замглавы Львовской ОГА Ирины Гримак, директора департамента образования и науки Львовской ОГА Любомиры Мандзий и экс-директора департамента экономической политики Львовской ОГА Романа Филипива. Установлено, что должностные лица получили подарки в виде оплаты услуги перелета чартерным рейсом стоимостью 4842 грн каждый от главы Львовской ОГА Олега Синютки, чем нарушили требования статьи 23 закона "О предотвращении коррупции".

Кроме того, протоколы составили в отношении председателя Березанского городского совета Киевской области Владимира Тимченко и главного врача Монастырищенской центральной районной больницы Натальи Мороз, которые не предоставили информацию, требовавшуюся в запросе агентства, чем совершили административное правонарушение.

Как писало РБК-Украина ранее, нацагентство вызвало кандидата в президенты Украины на выборах 2019 Сергея Таруту для объяснений по делу о конфликте интересов.

Напомним, НАПК во время полной проверки деклараций народного депутата Евгения Мураева и судьи Ивана Бандуры выявило признаки преднамеренного декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов.

Добавим, ведомство не может устанавливать признаки незаконного обогащения в 500 декларациях из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.