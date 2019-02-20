До суду направлено 15 протоколів про порушення в деклараціях чиновників

Зокрема, НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо Наталії Богатирьової

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд 15 админпротоколов по фактам нарушений установленных законом сроков представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций НАПК составило и направило в суд два админпротокола в отношении Натальи Богатыревой, главного консультанта секретариата депутатской фракции Партии регионов в Верховной раде Украины (декларации за 2016 и 2017 годы).

Кроме этого, несвоевременно подавших декларации за 2017 год четверо депутатов Белогородского сельского совета, судья Днепропетровского окружного административного суда, а также бывшие должностные лица прокуратуры Одесской области и Киевской таможни ГФС Украины.

"НАПК установило, что несвоевременно подал 2 декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии Иван Рудяк. Он несвоевременно подал декларацию после увольнения с должности главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан аппарата Киевской областной государственной администрации (за 2016 год), а также декларацию перед увольнением с должности председателя Обуховской районной государственной администрации Киевской области. Кроме этого, в связи с приобретением в августе 2018 года автомобиля KIA SORENTO 2015 года выпуска (625 тыс. грн) бывший председатель несвоевременно уведомил Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в сообщении.

Кроме того, должностное лицо Управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области Татьяна Гиль не уведомила Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии после продажи автомобиля LEXUS GX 460 за 620 тыс. грн, а также после приобретения автомобиля TOYOTA LAND CRUISER 200 за такую же стоимость.

"Прокурор Херсонской местной прокуратуры Херсонской области Евгения Жук несвоевременно сообщила Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в октябре 2017 года имущества в виде части жилого дома на сумму 83 тыс. 505 грн", - добавили в ведомстве.

Ответственность за эти правонарушения предусмотрена частями 1 и 2 статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет за собой наложение штрафа от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку деклараций 84 народных депутатов Украины.

Также НАПК выявило недостоверные сведения в декларациях 5 чиновников.