НАЗК хоче внести пост глави ОП до переліку посад з високим корупційним ризиком

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) подало до Міністерства юстиції наказ про зміни у перелік посад з високим і підвищеним рівнем корупційних ризиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАЗК.

Повідомляється, що до переліку посад з високим корупційним ризиком планують внести посади керівника, першого заступника і заступника керівника Офісу Президента.

Також в список посад з високим корупційним ризиком хочуть внести посади керівників і заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України, а також керівників і заступників керівників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що НАЗК надасть пропозиції змін до законодавства щодо перевірок політичних партій. За словами тимчасово виконуючої обов'язки НАПК Наталії Новак, зміни необхідні, так як перевірка політичних партій займає дуже багато часу і грошей.

Також повідомлялося, що Кабмін планує перезапустити НАЗК до 18 грудня. Також планують обрати нового главу агентства.