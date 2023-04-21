В преддверии визита Путина. Власти ЮАР обсуждают выход из Римского статута

Национальный исполнительный комитет Африканского национального конгресса начал сегодня четырехдневное заседание, на котором планирует продолжить ранее начатые дискуссии о том, должна ли ЮАР выйти из Римского статута - договора, учредившего МУС. Будучи его участником, правительство может быть обязано арестовать Путина по ордеру на арест, выданному судом в марте, если он примет приглашение посетить саммит БРИКС в Южной Африке в августе.

"Мы занимаемся вопросами участия Южной Африки в МУС. Вполне возможно, что в конце концов мы решим остаться, но с точки зрения последнего NEC, это некоторые из нерешенных вопросов, которые мы должны решить", - заявил генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула.

ЮАР вызвала международную критику в 2015 году, когда отказалась исполнить ордер МУС на арест тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира, когда он присутствовал на саммите Африканского союза в этой стране.

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума предложил выйти из МУС в 2016 году, но позже от этого плана отказались.

В настоящее время правительство получает юридические консультации о том, как поступить с ордером на арест Путина.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

Позже Южно-Африканская Республика заявила о намерении провести консультации с Россией по поводу возможного приезда диктатора Владимира Путина в страну на саммит БРИКС.

Также в ЮАР заявляли, что знают о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд.

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