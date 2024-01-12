Накануне выборов на Тайване заметили новый "сюрприз" от Китая

За день до голосования на выборах, которые состояться 13 января, в небе над островом Тайвань заметили пять китайских воздушных шаров.

"Сегодня в 06:00 (UTC+8) было обнаружено 10 самолетов PLA и 6 судов PLAN вокруг Тайваня. 2 из обнаруженных самолетов (SU-30*1, Y-8 ASW*1) вошли на север Тайваня, юго-запад ПВО" , - говорится в сообщении, где отмечается, что слежка за ситуацией продолжается.

В частности, как отмечают в ведомстве, первый шар попал в поле зрения тайваньских военных в 4:00 утра. А наблюдение пришлось вести почти до 21:00, тогда фиксировалась последний из шаров. В частности, как отмечается, один из этих шаров пролетел над южной частью острова.

Выборы на Тайване

13 января на Тайване состоятся выборы. Местные власти не скрывают беспокойства о том, что Китай может вмешаться в политику на острове. В частностти, Китай накануне голосования начал запускать воздушные шары над островом. Буквально 11 января США дали четкий сигнал Китаю, что выступают против любого внешнего вмешательства либо влияния на предстоящие президентские и парламентские выборы на Тайване. Подробнее о том, кто может победить на этих выборах, как на это может отреагировать Китай и есть ли риск новой войны, – в материале РБК-Украина.