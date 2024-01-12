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Напередодні виборів на Тайвані помітили новий "сюрприз" від Китаю

Тайвань, П'ятниця 12 січня 2024 12:46
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Напередодні виборів на Тайвані помітили новий "сюрприз" від Китаю Фото: над островом Тайвань виявили кулі за день до голосування на виборах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За день до голосування на виборах, які відбудуться 13 січня, в небі над островом Тайвань помітили п'ять китайських повітряних куль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Тайваню.

"Сьогодні о 06:00 (UTC+8) було виявлено 10 літаків PLA і 6 суден PLAN навколо Тайваню. 2 із виявлених літаків (SU-30*1, Y-8 ASW*1) увійшли на північ Тайваню, південний захід ПВО", - йдеться в повідомленні, де зазначається, що стеження за ситуацією продовжується.

Зокрема, як зазначають у відомстві, перша куля потрапила в поле зору тайванських військових о 4:00 ранку. А спостереження довелось вести майже до 21:00, саме тоді фіксувалася остання з куль. Зокрема, як зазначається, одна з цих куль пролетіла над південною частиною острова.

Вибори на Тайвані

13 січня на Тайвані відбудуться вибори. Місцева влада не приховує занепокоєння про те, що Китай може втрутитися в політику на острові. Зокрема, Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом. Буквально 11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу на майбутні президентські та парламентські вибори на Тайвані. Докладніше про те, хто може перемогти на цих виборах, як на це може відреагувати Китай і чи є ризик нової війни, – у матеріалі РБК-Україна.

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