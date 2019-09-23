Нападник на Найєма повернувся в Україну, - адвокат

Один із нападників на екс-нардепа Мустафу Найєма Магомед-Амін Саітов, якого розшукувала поліція, знаходиться в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Масі Найєма.

За інформацією адвоката, Саітов Магомед, який вдарив Мустафу Найєма 30 квітня 2018 року, вже знаходиться в Україні.

"18 лютого 2019 року, через 10 місяців після нападу, нам офіційно стало відомо, що Саітов Магомед нарешті є в обліку Генерального секретаріату МОКП-Інтерпол з червоною карткою, тобто з метою арешту та подальшої екстрадиції до України", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що яким чином чоловік перетнув кордон України невідомо. Як і те, чому мовчить поліція і прокуратура.

Нагадаємо, напад на Найєма стався 30 квітня 2018 року біля Бессарабського ринку в центрі Києва. За словами самого депутата, перед бійкою була словесна перепалка з невідомими після того, як він принципово не поступився дорогою на своєму автомобілі. Одному з учасників нападу вдалося втекти в Азербайджан. Нардеп отримав у тому числі перелом щелепи.

Згодом Азербайджан відмовив в екстрадиції Магомеда-Аміна Саїтова, який є одним з підозрюваних. Пізніше український суд відпустив його під особисте зобов'язання.