Нападнику на патрульну у Києві оголосили підозру

Фото: підозрюваний (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Прокуратура направила в суд клопотання про арешт підозрюваного

Чоловіку, який здійснив напад на патрульну у Києві та заволодів поліцейським автомобілем, оголосили підозру. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури у своєму Facebook.

Так, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України.

"За погодження Київської місцевої прокуратури №10 зловмиснику, який на вул. Хрещатик заволодів поліцейським автомобілем та збив жінку-інспектора поліції, оголошено підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України", - сказано у повідомленні.

Вказано, що місцева прокуратура скерувала до Шевченківського райсуду столиці клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"За вчинене йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває", - поінформували у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в патрульній поліції повідомили подробиці викрадення поліцейського авто і нападу на патрульну поліцейську на Майдані Незалежності в Києві.

Як повідомляло РБК-Україна, на Майдані Незалежності в Києві зловмисник викрав поліцейський автомобіль Toyota Prius. Пізніше правоохоронці повідомили про його затримання.

Також повідомлялося, що за наїзд на патрульну чоловікові загрожує довічне.