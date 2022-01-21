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Бойовики ІДІЛ втекли з в'язниці в Сирії

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Сирія, П'ятниця 21 січня 2022 07:20
Бойовики ІДІЛ втекли з в'язниці в Сирії Фото: бойовики ІДІЛ втекли з в'язниці в Сирії (trendswide.com)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 20 ув'язнених з-поміж колишніх бойовиків угруповання ІДІЛ здійснили втечу з в'язниці Ес-Санавія в місті Хасекі. Посібники терористів підірвали біля входу до в'язниці дві заміновані машини, щоб полегшити їм втечу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Курдські формування з "Сил демократичної Сирії" (СДС), які контролюють місто, блокували квартал Гувейран, де знаходиться в'язниця.

У небі барражують вертольоти ВПС США, які ведуть пошук групи втікачів.

Терористи, які втекли з в'язниці, озброєні. Між ними і охоронцями сталася перестрілка, були чутні також вибухи гранат.

Поки немає відомостей про те, чи вдалося ув'язненим вибратися з міста.

Командування СДС перекинуло в Хасеку елітні спецпідрозділи для переслідування терористів, які прочісують зараз райони Хай-Ез-Зухур і Хош-Ель-Баар, де могли сховатися терористи і їх посібники.

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