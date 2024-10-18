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Вингер "Рейнджерс" с победным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Детройт, Пятница 18 октября 2024 10:54
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Вингер "Рейнджерс" с победным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Артемий Панарин трижды огорчил "Ред Уингз" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги избрали крайнего нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Россиянин приложился к непростой победе над "Детройтом" (5:2). Он трижды расписался в воротах "Ред Уингз" и отдал результативную передачу.

Панарин открыл счет в середине первого периода точным броском из левой зоны. Впоследствии вингер отличился шайбой с дистанции после выигранного вбрасывания в большинстве. В начале второй 20-минутки команды обменялись голами – на шайбу хозяина льда Зайдера с передачи россиянина ответил "синерубашечник" Трочек.

В середине второго периода "Рейнджерс" в очередной раз результативно разыграли лишнего – свободный Панарин на финише атаки бросил под ближнюю штангу из левой зоны, оформив восьмой хет-трик в карьере. Пятый гол гостей оформил Мансини, а Комфер под занавес встречи лишь подсластил горечь поражения "Детройта".

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Сент-Луиса" Джоэл Хофер и вингер "Тампы-Бэй" Никита Кучеров. Голкипер парировал 34 броска, оформил шатаут и принял участие в голевой комбинации в противостоянии с "Айлендерс" (1:0 ОТ). Зато россиянин забросил две шайбы в перестрелке с "Вегасом" (4:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Рейнджерс&quot; с победным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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