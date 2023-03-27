Звезда "Бостона" забросил 50 шайб в сезоне: видео всех голов вечера НХЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Чешский вингер взял на себя роль лидера в противостоянии с "Каролиной" (4:3 Б). Он оформил дубль в основное время выездного поединка в Рали.

На старте первого периода Пастрняк в контратаке "Брюинз" реализовал возможность, отправив шайбу между щитками вратаря Андерсена. Во второй же 20-минутке он в большинстве "Бостона" классно пробил под ближнюю стойку из правой зоны вбрасывания.

Обе шайбы стали особенными для Пастрняка. 26-летний чех повторил свой рекорд результативности в НХЛ – 51 гол. Такой же показатель у него был в сезоне 2019/20. Кроме того, Пастрняк набрал 600 очков за время выступлений в рядах "Брюинз" (583 матча). Быстрее этих показателей достигли лишь две легенды "Бостона" – Бобби Орр (461 поединок) и Рэй Бурк (569).

Несмотря на итог сражения лидеров Восточной конференции, обе команды остались лидерами своих дивизионов. "Бостон" идет первым в Атлантическом дивизионе (119 очков), опережая "Торонто" (97 пунктов). "Каролина" набрала 103 балла в дивизионе Метрополитен и опережает на три очка "Нью-Джерси".

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