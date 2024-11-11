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Вратарь "Сан-Хосе" с первым шатаутом сезона стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Ньюарк, Понедельник 11 ноября 2024 10:29
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Вратарь "Сан-Хосе" с первым шатаутом сезона стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Маккензи Блэквуд остановил линию атаки "Дэвилз" (x.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Сан-Хосе Шаркс" Маккензи Блэквуда лучшим исполнителем короткого игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадский страж ворот помог "Шаркс" одержать минимальную победу над "Нью-Джерси". Единственную шайбу в поединке под занавес первого периода оформил Штурм.

Блэквуд совершил 44 сэйва. Прогнозируемо процент парированных бросков вратаря составил 100%. В нынешнем сезоне для него этот шатаут стал премьерным. Коэффициент надежности канадца улучшился до 3.70 пункта (9 матчей).

Блэквуд начал вторую кампанию в цветах "Сан-Хосе" после перехода из "Нью-Джерси". За весь прошлый сезон он всего дважды не пропустил в регулярном первенстве (44 поединка). Теперь он будет конкурировать за место между штангами ворот с чехом Витеком Ванечеком.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Чикаго" Филипп Курашев и вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. Первый забросил победную шайбу в противостоянии с "Миннесотой" (1:0 ОТ). Второй оформил 38 сэйвов против "Коламбуса" (4:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Нью-Джерси" – "Сан-Хосе" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
  • "Чикаго" – "Миннесота" – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
  • "Анахайм" – "Коламбус" – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

К слову, накануне вратарь "Рейнджерс" Куик возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Детройта".

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