Вратарь "Сан-Хосе" с первым шатаутом сезона стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Канадский страж ворот помог "Шаркс" одержать минимальную победу над "Нью-Джерси". Единственную шайбу в поединке под занавес первого периода оформил Штурм.

Блэквуд совершил 44 сэйва. Прогнозируемо процент парированных бросков вратаря составил 100%. В нынешнем сезоне для него этот шатаут стал премьерным. Коэффициент надежности канадца улучшился до 3.70 пункта (9 матчей).

Блэквуд начал вторую кампанию в цветах "Сан-Хосе" после перехода из "Нью-Джерси". За весь прошлый сезон он всего дважды не пропустил в регулярном первенстве (44 поединка). Теперь он будет конкурировать за место между штангами ворот с чехом Витеком Ванечеком.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Чикаго" Филипп Курашев и вратарь "Анахайма" Джон Гибсон. Первый забросил победную шайбу в противостоянии с "Миннесотой" (1:0 ОТ). Второй оформил 38 сэйвов против "Коламбуса" (4:2).

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